Diretor-geral do Cova da Pidade: «Era como irmos de autocarro, ele cair ao rio e perdermos o jogo»

O Cova da Piedade promete ir "até às últimas instâncias" para obrigar a Liga Portugal a remarcar o encontro frente ao Estoril, ao qual faltou devido a um surto de covid-19 no plantel. O diretor-geral do clube da margem sul acusou hoje a Liga de não respeitar as autoridades de saúde e defendeu que a deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol veio "dar razão" aos ‘grenás’.





"O CD só vem dizer que temos razão. Qualquer pessoa vai olhar e ver que ninguém pode perder um jogo por motivo de força maior. Era a mesma coisa que irmos de autocarro, ele cair ao rio e nós perdermos o jogo", comparou Edgar Rodrigues.O CD da FPF deliberou por unanimidade, na quarta-feira, que a falta do Cova da Piedade ao encontro da 2.ª Liga foi "justificada" por motivo de "força maior", pelo que "inexiste qualquer materialidade com relevância disciplinar". Deliberação que os piedenses entendem ser suficiente para obrigar a Liga a reagendar o encontro.No entanto, o organismo presidido por Pedro Proença tem uma interpretação diferente e considera que o CD não tem competência para decidir em matéria de competições, motivo pelo qual respeita a decisão de não punir adicionalmente o clube da margem sul mas não impede de atribuir a vitória ao Estoril devido à falta de comparência do Cova da Piedade. Um ponto de vista, naturalmente, muito contestado pelos grenás…"Convém que a direção da Liga comece a perceber que não pode atuar de forma unilateral e que tem de respeitar o Governo. Parece que não querem saber da saúde pública. Temos de seguir as regras da DGS, atestadas pelo Governo na pessoa da ministra da Saúde. A Liga decidiu ter uma postura de não respeitar e de entender e que deveria haver o jogo. Mas o que diz a deliberação do CD é que não há lugar a sanção, que houve força maior e, como tal, o jogo tem de ser remarcado", sustentou Edgar Rodrigues.