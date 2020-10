Diretor Geral do Cova da Piedade: «Prefiro perder três pontos do que alguém perder a vida»

Edgar Rodrigues, diretor geral do Cova da Piedade, explicou porque é que a sua equipa não se vai apresentar no Estoril, no jogo que estava agendado para as 18h30, desta sexta-feira.





"No início da semana, após o jogo do Leixões, houve jogadores que foram testados, pois apresentavam sintomas. Desses jogadores em sete, seis testaram positivo. Depois foi todo o plantel submetido aos testes e a delegada de saúde referiu que não podiamos fazer qualquer treino. Fizemos os testes e temos 15 jogadores e mais alguns elementos do staff infetados. Portanto temos apenas nove jogadores disponíveis, sendo que um não está inscrito e outro está lesionado por muito tempo. Assim, a delegada de saúde transmitiu que não há condições para o Cova da Piedade se deslocar ao Estoril, devido a todos estes fatores, sob pena de incorrer num crime", começou por dizer em declarações à Sport TV.O dirigente atacou a Liga Portugal, dando o exemplo do Sporting: "O Sporting tem 50 e muitos jogadores inscritos e o Gil Vicente trinta e poucos e a Liga fez tudo para adiar o jogo que foi disputado esta semana. O facto de ter muitos jogadores não impede estas situações em qualquer parte do Mundo."Edgar Rodrigues mencionou ainda que o clube vai lutar contra esta injustiça com todos os meios possíveis e também atacou a Direção-Geral da Saúde, a delegada de saúde de Almada e até a ministra da Saúde, Marta Temido."A delegada de saúde decidiu que os falsos negativos, ou seja, aqueles jogadores que estiveram em contacto direto com os positivos ficariam igualmente afastados. Pergunto como é que vou desobedecer à DGS e colocar a minha equipa no Estoril. Não temos culpa. A Dra. Marta Temido disse que vai defender a delegada de saúde em qualquer instância. Guerra entre a Liga e a DGS? Não me parece. Vamos para tribunal até às últimas instâncias, porque nós temos uma coisa: prefiro perder três pontos que alguém perder a vida", sublinhou