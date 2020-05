Edgar Rodrigues: «Reação de Edinho não vincula Cova da Piedade»

O diretor desportivo do Cova da Piedade desvalorizou esta quinta feira as críticas de Edinho, avançado do clube da margem sul, à interrupção do campeonato da 2.ª Liga, e sublinhou que a reação do melhor marcador da equipa "não vincula o Cova da Piedade em nada".

"Toda a gente tem direito à opinião, mas falou de uma forma individual e, se calhar, desconhecendo as razões económicas e de saúde pública que se colocam neste momento", disse Edgar Rodrigues numa intervenção no canal Sport TV+.

O dirigente lembrou ainda que o Cova da Piedade sempre fez tudo para "resolver o campeonato dentro das quatro linhas" e que "não parece equitativo que alguém possa descer da 2.ª Liga, seguindo o critério que foi utilizado pela FPF aquando do cancelamento do Campeonato Nacional de Seniores".

Quanto ao mérito desportivo da classificação, quando o campeonato da 2.ª Liga foi interrompido, Rodrigues lembrou que "há um ano atrás tínhamos o Farense com 26 pontos, na linha de descida, e o Arouca em 8.º lugar com 31 pontos, mas no final o Farense manteve-se na 2.ª Liga com 43 pontos e desceu o Arouca com 40". "É uma futurologia estarmos a pensar que alguém possa descer de divisão (pela classificação atual)", concluiu o diretor geral dos grenás.