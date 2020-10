Edinho confiante após lesão grave: «Irei voltar um monstro cheio de fome»

Depois de confirmado o pior dos cenários - fraturou a tíbia e o perónio da perna esquerda, na sequência de um lance ocorrido este domingo no triunfo do Cova da Piedade frente ao GRAP, para a Taça de Portugal - Edinho recorreu às redes sociais para agradecer todo o apoio e garantir que vai voltar aos relvados.





"Infelizmente o dia de ontem foi difícil, pois não so falhei um penálti na carreira como tive uma lesão grave. Não vou mentir que estou desiludido, mas naquilo que é a minha confiança e força mental, irei voltar um monstro cheio de fome! Vou superar mais esta batalha, nada me tem sido dado de borla e tem sido gratificante e prazeiroso ter as conquistas que tenho tido. Podem ter a certeza que vou voltar!Muito, muito obrigado a todos", escreveu o avançado, de 38 anos, no Instagram.