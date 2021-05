Edinho regressa aos relvados sete meses depois

Quase sete meses após fraturar a tíbia e o perónio da perna esquerda, num encontro da Taça de Portugal, frente ao GRAP, Edinho voltou ontem a pisar o relvado num jogo oficial, provando que a determinação que desde logo demonstrou em voltar a jogar, aos 38 anos, não era apenas da boca para fora.

"É especial. Foi a força que os meus colegas me deram desde o momento da lesão que me fez estar motivado para regressar e fazer aquilo de que mais gosto. Também foi um misto de emoções, mas estou extremamente grato por poder voltar e ajudar a equipa", disse o avançado na ‘flash’ da Sport TV.

O avançado do Cova da Piedade entrou já nos descontos do empate (1-1) frente ao Vizela, esteve em campo quatro minutos e não chegou a tocar na bola, mas era naturalmente o homem mais feliz a sul do Tejo.

Segundos antes de entrar, ajoelhou-se no relvado e agradeceu pela recuperação de uma lesão gravíssima que fez muita gente duvidar do seu regresso. Provavelmente, só o próprio Edinho, e quem o conhece muito bem, nunca duvidou, apesar de ter prometido, horas após a lesão, que iria "voltar um monstro cheio de fome".