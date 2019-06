Evaldo notificado para não se apresentar no arranque do Cova da Piedade

O lateral esquerdo Evaldo foi notificado pela estrutura do Cova da Piedade para não se apresentar esta quarta-feira nos exames médicos que marcaram o arranque dos trabalhos do clube da Segunda Liga em 2019/20.O capitão dos piedenses na última época confirmou à Lusa que recebeu a indicação "com surpresa", depois de ter sido totalista em 2018/19 e de ter mesmo assinado a renovação de contrato por mais uma época antes das férias."Recebi a notícia com tristeza. Quem joga todos os jogos, treina todos os dias, sem faltar a um treino, só pode ficar surpreendido", referiu o experiente defesa, de 37 anos, que vai, agora, procurar reunir com a direção do clube para resolver a sua situação "o mais brevemente possível".A ausência do antigo jogador do FC Porto e Sporting marcou o regresso aos trabalhos do plantel piedense, que decorreu com os habituais exames médicos, numa clínica privada na margem sul do Tejo, antes do primeiro treino oficial que terá lugar na sexta-feira.O Cova da Piedade procura, em 2019/20, realizar uma época na primeira metade da tabela classificativa, de forma a garantir a permanência na Segunda Liga mais cedo do que nas últimas duas temporadas, onde atingiu o objetivo apenas na penúltima jornada.Nesse sentido, o clube da margem sul já apresentou os reforços Alex Kakuba (defesa, ex-Lori, Arm), Tony Batista (guarda redes, ex-Leixões), Marcão (defesa, ex-Ypiranga, Bra), Vitinho (ex-Vizela) e Femi Balogun (ex-Académica).Além disso, o clube fez também regressar o médio Robson e o defesa Lima Pereira, que estavam ambos emprestados ao Eastern (Hong Kong), e anunciou a integração do avançado dos juvenis Rodrigo Freitas, de 17 anos, que assinou contrato profissional e vai fazer a pré-época com a equipa principal.