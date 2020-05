Evaldo reclama 39 mil euros

Evaldo fez entrar no Tribunal Judicial do Barreiro um processo contra a SAD do Cova da Piedade, no qual reclama uma verba de 39 mil euros referente a um ano de contrato que, alegadamente, tinha ainda com o emblema da margem sul quando lhe foi comunicado, no início da temporada, que não entrava nos planos do treinador Jorge Casquilha.

O antigo lateral-esquerdo do Sporting e do Sp. Braga, entretanto vinculado ao Torreense, do Campeonato de Portugal, decidiu avançar para a via judicial depois de ter visto gorada a possibilidade de chegar a um acordo amigável com os piedenses, com quem garante ter renovado por mais uma época em maio de 2019.

A crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus atrasou o andamento do processo, que acabou por dar entrada naquela divisão da Comarca de Lisboa apenas no dia 15 deste mês.

O jogador brasileiro, recorde-se, representou o Cova da Piedade durante três épocas – de 2016/17 a 2018/19.