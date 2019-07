Evaldo rescinde e procura novo clube

O defesa Evaldo avançou com um pedido de rescisão unilateral de contrato que o ligava ao Cova da Piedade por mais uma época e está à procura de um novo clube, revelou este sábado à Lusa o futebolista brasileiro.O experiente lateral esquerdo, de 37 anos, avançou esta sexta feira com o processo, aconselhado pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), alegando que o clube da II Liga portuguesa o impede de treinar-se há quase um mês.No final de junho, Evaldo foi notificado para não se apresentar no regresso aos trabalhos do clube da margem sul do Tejo e esta semana foi também "impedido de treinar com os sub-23" na terça feira, depois de ter sido "notificado na véspera" para se juntar aos trabalhos da equipa às ordens de Luís Tralhão."Creio que não é forma de tratar um capitão que ao longo de três épocas deu tudo pelo clube, por isso procurei ajuda do SJPF e vou continuar a fazer o que mais gosto, que é jogar futebol, durante pelo menos mais um ano", explicou o antigo jogador de FC Porto e Sporting.