Falta de comparência do Cova da Piedade no Estoril foi justificada, diz Conselho de Disciplina

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) considerou justificada a ausência do Cova da Piedade no jogo frente ao Estoril Praia, por o plantel dos almadenses estar em isolamento devido aos casos de covid-19.

"Entende este CD, por unanimidade, que tal impedimento constitui causa de justificação bastante para a falta de comparência ao jogo, por se tratar de motivo de força maior, na medida em que o cumprimento daquela decisão da autoridade de saúde competente se apresenta como inevitável para o clube à luz de um dever superior", lê-se na deliberação da secção profissional do órgão federativo, a que a Lusa teve acesso.

O CD refere ainda que o Cova da Piedade "apresentou a devida justificação antes do esgotamento do prazo" previsto no Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), recorrendo ao ponto cinco do Artigo 76.º do mesmo, que determina que "somente justificam a falta a força maior, o caso fortuito e a culpa ou dolo de terceiros que determinem a impossibilidade absoluta de comparência".

Nesse sentido, o pleno do CD decidiu "considerar justificada a falta de comparência da Clube Desportivo da Cova da Piedade - Futebol SAD ao jogo acima referido, pelo que inexiste qualquer materialidade com relevância disciplinar".

Na terça-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) atribuiu no seu sítio na Internet a vitória por 3-0 ao Estoril Praia, no encontro da oitava jornada da II Liga, que deveria ter ocorrido na sexta-feira, 30 de outubro, pelas 18:30, e ao qual o Cova da Piedade faltou.

À hora marcada, nenhuma das equipas compareceu no relvado, tendo os jogadores da formação do concelho de Cascais aguardado o acesso ao terreno de jogo no túnel de acesso.

No dia do jogo, pelo menos 15 jogadores dos piedenses estavam infetados com o novo coronavírus e dois dos que tiveram resultado negativo no teste ao SARS-Cov-2 foram considerados como contactos de alto risco pela autoridade de saúde local, que, após a realização do inquérito epidemiológico, determinou a medida de isolamento para todo o plantel.