Francisco Varela assina contrato profissional com o Cova da Piedade

O médio Francisco Varela, que alinhava nos sub-23 do Cova da Piedade, assinou esta sexta-feira contrato profissional e vai ser inscrito no plantel principal do penúltimo classificado da 2.ª Liga, disse à Lusa fonte do clube.

Francisco Varela, de 19 anos, fez grande parte da sua formação no clube da margem sul do Tejo e transitou no início desta época da equipa de juniores para os sub-23, onde disputou 24 partidas da Liga Revelação antes de começar a trabalhar sob o comando do técnico João Alves.

A 'promoção' de Varela ao plantel principal foi uma das primeiras medidas do novo técnico, que deu 'luz verde' à sua inscrição ao fim de menos de duas semanas de observação do médio nos trabalhos da equipa principal.