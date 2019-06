Guarda-redes Tony Batista é reforço

O Cova da Piedade assegurou a contratação do guarda-redes Tony Batista, oriundo do Leixões, confirmou esta quinta-feira à agência Lusa fonte da SAD do clube da 2.ª Liga.





O brasileiro, que fez 34 jogos pelo emblema de Matosinhos na última época, vai assim disputar a baliza dos 'grenás' com o internacional português Moreira, que cumprirá a segunda época de contrato com o clube do concelho de Almada.Tony Batista, de 26 anos, é um guardião da confiança do novo treinador piedense, Jorge Casquilha, que trabalhou com o brasileiro em 2016/17 no União da Madeira, voltando ambos a encontrar-se na última época, no Leixões, no qual o técnico substituiu Filipe Gouveia a partir da 15.ª jornada da II Liga.