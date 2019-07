Gustavo cedido pelo Moreirense

Gustavo vai reforçar o Cova da Piedade até ao final da temporada por empréstimo do Moreirense. O ponta-de-lança tinha sido contratado há cerca de um mês pelos cónegos ao Sp. Espinho, assinando um contrato válido pelas próximas cinco épocas.





Contudo, dadas as vastas soluções que os minhotos dispõem para o sector ofensivo, a solução encontrada para o brasileiro, de 23 anos, foi rodar na 2.ª Liga, juntando-se ao plantel piedense sob responsabilidade do técnico Jorge Casquilha. Gustavo é o nono reforço do Cova da Piedade para 2019/20.