Gustavo Costa dispensado do Cova da Piedade

O médio Gustavo Costa foi dispensado do Cova da Piedade, apurou esta terça-feira a Lusa junto de fonte ligada à SAD do clube da 2.ª Liga.

O brasileiro, que chegou esta época à margem sul do Tejo, oriundo do Penafiel, era um dos jogadores mais utilizados do plantel piedense, tendo alinhado em 15 partidas da 2.ª Liga e marcado dois golos.

Gustavo Costa jogou pela última vez pelo Cova da Piedade em 12 de janeiro, frente à Académica, em partida da 16.ª jornada, que os piedenses perderam por 3-0, e já não participou nos trabalhos da equipa na última semana, sob o comando do novo técnico João Alves.

O clube ocupa a 17.ª e penúltima posição da 2.ª Liga, com 11 pontos, mais dois do que o último, o Casa Pia.