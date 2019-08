Gustavo Costa é reforço do Cova da Piedade

O médio brasileiro Gustavo Costa, que atuou no Penafiel, é reforço do Cova da Piedade para a próxima temporada, anunciou esta quinta-feira o clube da 2.ª Liga.





O brasileiro, de características ofensivas, representou ainda o Estoril na última época, depois de se destacar ao serviço dos durienses na temporada anterior, por empréstimo do Portimonense, apontando 11 golos em 37 jogos na 2.ª Liga.Gustavo Costa, de 24 anos, chegou a acordo com os piedenses por uma temporada e já se treina na sexta-feira às ordens do técnico Jorge Casquilha.