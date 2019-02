Hugo Falcão ainda não rescindiu contrato

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Hugo Falcão, antigo treinador do Cova da Piedade, continua sem rescindir o contrato de trabalho. As partes ainda não chegaram a um acordo de verbas e o caso, no limite, poderá ter de ser resolvido pela via judicial.Hugo Falcão, a solução encontrada pelo Cova da Piedade para suceder a Eurico Gomes, foi despedido após a derrota com o Varzim, da 16.ª jornada do campeonato, e desde então tem negociado a rescisão com o clube da Margem Sul.Miguel Leal, recorde-se, substituiu o jovem técnico, de 27 anos, no comando técnico com o objetivo de assegurar a permanência.