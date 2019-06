Hugo Firmino assina por três temporadas com Cluj da Roménia

O avançado Hugo Firmino confirmou esta quinta-feira à Lusa que assinou um contrato válido por três temporadas com o Cluj, atual campeão nacional da 1ª Liga da Roménia.





O português, que alinhou no Cova da Piedade nas últimas duas temporadas, começa esta semana a treinar-se às ordens de Dan Petrescu, juntando-se ao compatriota Luís Aurélio, transferido esta época do Gaz Metan.Firmino vai integrar os trabalhos do Cluj a tempo de participar na 1.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2019/20, frente aos cazaques do Astana, nos dias 08 e 15 de julho.