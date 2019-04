Investidor pondera romper ligação

Kuong Chun Long, investidor da SAD do Cova da Piedade, está a equacionar terminar a ligação entre as partes, no seguimento dos vários episódios de divergência que tiveram o ponto alto no sábado, quando o clube impediu a equipa de sub-23 da SAD de utilizar o estádio para o jogo da Liga Revelação frente ao V. Setúbal.

O empresário de origem chinesa, detentor de 90 por cento do capital da SAD, diz-se surpreendido pela decisão, até porque o Cova da Piedade havia concordado recentemente, através de um acordo judicial, rever e renegociar os termos dos acordos entre as duas partes, e entrou num "período de profunda reflexão" sobre o futuro das relações com o clube.

"O presidente gosta muito do clube e dos associados, mas depois do que aconteceu está a ponderar uma saída para esta situação", revelou a Record o diretor desportivo Edgar Rodrigues, que se escusou a confirmar a hipótese de abandono do investidor no fim da época. O dirigente explica que Long "não quer ser parte de um problema" e está "profundamente agastado por sentir que está a ser empurrado". Nesse sentido, coloca em perspetiva "várias hipóteses para sair desta situação".