João Amorim fraturou perónio frente ao Varzim

O lateral direito do Cova da Piedade, João Amorim, fraturou o perónio da perna esquerda no encontro frente ao Varzim, disse esta segunda-feira à Lusa fonte do clube da 2.ª Liga.

O defesa, de 28 anos, lesionou-se aos 45+2 minutos do encontro de domingo, que o Cova da Piedade venceu por 3-1, e adiantou a mesma fonte.

João Amorim era, até o momento em que se lesionou, o único totalista do plantel às ordens do técnico Toni Pereira, que o tinha utilizado nos 90 minutos de todos os 10 encoenfrenta uma paragem de, pelo menos, três meses, ntros anteriores na 2.ª Liga e nas duas eliminatórias da Taça de Portugal.

O lateral junta-se no lote de indisponíveis no clube da margem sul a Edinho, também a recuperar de uma fratura da tíbia e perónio, contraída em 11 de outubro, num encontro da Taça de Portugal.

O primeiro jogo em que João Amorim ficará de fora é, precisamente, a contar para a competição 'rainha' do futebol português, no domingo (14:30), frente ao Moreirense, da I Liga.