João Vieira findou no pódio dos goleadores da 2ª Liga mas passa a jogador livre

João Vieira foi um dos homens que mais contribuiu para a permanência do Cova da Piedade na Liga Sabseg mas acaba contrato a 30 de junho com o clube a que chegou no início da temporada. O avançado português, de 29 anos, faturou 12 dos 39 golos da formação almadense na prova, tendo mesmo acabado no pódio de goleadores, com os mesmos golos de Yakubu Aziz (Estoril). A encabeçar a lista, ficou Cassiano (Vizela), com 16 golos, seguido de Bouldini (Académica), com 13.





Em 2020/21, o dianteiro que já havia ajudado à permanência do Vilafranquense na época transata, alinhou em 34 jogos oficiais e apontou 13 golos.João Vieira bateu o melhor registo pessoal na 2ª Liga, prova que finalizou com um hat-trick ao Casa Pia. O anterior máximo estava nos 10 golos em 38 jornadas pelo Chaves, em 2014/15.