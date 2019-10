Jogo com o Benfica será mesmo no Estádio Municipal José Martins Vieira

O Cova da Piedade vai defrontar o Benfica na sua casa habitual, o Estádio Municipal José Martins Vieira. O jogo realiza-se no dia 18 de outubro, sexta-feira, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.





Em comunicado, a formação da 2ª Liga referiu que o facto de garantir que o encontro com as águias seja no seu recinto aconteceu face ao trabalho conjunto entre o clube, SAD e a Câmara Municipal de Almada.Recorde-se que para o jogo poder ser realizado na Cova da Piedade o estádioO Estádio Municipal José Martins Vieira foi inaugurado em 2005 e tem capacidade para cerca de 2.500 espectadores.