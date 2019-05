Jorge Casquilha é o novo treinador

O Cova da Piedade anunciou Jorge Casquilha como novo treinador da equipa.





O técnico, de 50 anos, orientou o Leixões na temporada que agora acabou e assinou por uma época com o clube do concelho de Almada, sucedendo a Miguel Leal, que deixou o cargo invocando " razões de natureza pessoal e familiar ".O Cova da Piedade terminou no 13.º lugar da 2.ª Liga, com 42 pontos.