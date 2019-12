Jorge Casquilha já não é treinador do Cova da Piedade. O técnico não resistiu aos maus resultados e acabou por ser despedido.





Ainda não se sabe quando será anunciado o sucessor nem quem irá orientar o treino desta segunda-feira.Nesta jornada, o Cova da Piedade perdeu com o Ac. Viseu, por 4-1, e segue no último lugar da 2.ª Liga, com apenas sete pontos.