Jorge Casquilha: «Resultado é um exagero, o 4-0 é fora de tempo»

Jorge Casquilha considera que o Cova da Piedade aguentou o Benfica durante os primeiros 45 minutos mas que o segundo golo de Pizzi, a abrir a segunda parte, deitou por terra as esperanças da sua equipa em vencer o jogo e seguir em frente na Taça de Portugal. As águias, recorde-se, venceram por 4-0 "A nossa estratégia da primeira parte foi claramente conseguida, bloquear o jogo interior do Benfica com uma linha de cinco defesas. Controlámos o jogo e numa ou noutra situação o Benfica chegou a nossa baliza. Sabíamos que eram muito fortes nas transições. Mas demos uma boa resposta, fomos sempre equipa com objetivo de chegar a baliza do Benfica, chegámos com perigo. Infelizmente sofremos o golo no período de compensação da primeira parte. Tentámos manter-nos no jogo na segunda parte para arriscarmos depois, mas logo a começar levámos o segundo golo e aí tornou-se extremamente complicado. O Benfica ficou à vontade e a segunda parte foi muito difícil para nós", começou por dizer o técnico à Sport TV."Arriscámos ao mudar para o 4x3x3 e o Benfica passou a ter muito espaço e a criar-nos muitos problemas. No cômputo geral a vitória é justa do Benfica, o 4-0 é um exagero, este golo é fora de tempo. Mas saímos daqui convictos de que estamos no bom caminho", acrescentou.Casquilha admite que este foi um jogo "especial": "foi uma festa para os piedenses e almadenses. Tem-nos apoiado no campeonato e isto foi importante. A SAD e a câmara ajudaram a conseguir o sonho. A taça veio a Almada e a Piedade. Infelizmente não conseguimos dar uma alegria mas já sabiamos que era muito complicado. O Benfica jogou praticamente com a equipa principal. Este interregno não foi bom para nós. Sabíamos que o Benfica precisava de ritmo para a Champions e aproveitou este jogo para isso, aumentando as nossas dificuldades. O Benfica respeitou-nos, não facilitou e trouxe os melhores."