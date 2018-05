Continuar a ler

Porém, o técnico terá feito algumas exigências não monetárias, de última hora, que levaram a administração a colocar-se no terreno, em busca de uma alternativa que, ao que tudo indica, foi encontrada em Jorge Costa.O ‘Bicho’, alcunha que ganhou nos tempos de jogador do FC Porto, vem de uma temporada negativa ao serviço do Arouca – de onde foi despedido ao cabo de seis jornadas – e do Tours, no qual não conseguiu escapar ao último lugar do segundo escalão do futebol francês e consequente despromoção. Encontra na margem sul do Tejo uma oportunidade para relançar a carreira na 2ª Liga, onde até já se sagrou campeão, em 2009, ao serviço do Olhanense.A ‘mudança de direção’, sabe o nosso jornal, não está relacionada com o surpreendente anúncio de Paulo Grencho como diretor desportivo do Chaves, uma vez que as negociações com o antigo dirigente do V. Setúbal e com Bruno Ribeiro decorriam de forma totalmente independente.Ou seja, Jorge Costa poderia ser o nome escolhido para substituir Bruno Ribeiro, mesmo que o novo diretor desportivo do Chaves não tivesse roído a corda poucos dias após ter aceitado o convite.