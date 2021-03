Mário Nunes de saída do Cova da Piedade

O treinador Mário Nunes não resistiu aos maus resultados no Cova da Piedade e deixou esta segunda-feira o comando técnico do clube da Liga Sabseg, devendo ser substituído no cargo por Miguel Leal ou Bruno Ribeiro.





Miguel Leal, que já orientou os piedenses em 2019, e Bruno Ribeiro, que passou pela margem sul no ano anterior, são os favoritos para suceder ao antigo adjunto do malogrado Vítor Oliveira, segundoconseguiu apurar.Mário Nunes, de 40 anos, assumiu o comando da equipa da margem sul no final de janeiro e somou apenas uma vitória e sete pontos em 10 partidas disputadas.Deixa o clube da margem sul em 15.º lugar, com apenas mais dois pontos do que as duas equipas em zona de despromoção, o Varzim e o FC Porto B.