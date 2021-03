Miguel Leal é o novo treinador do Cova da Piedade

Miguel Leal vai suceder a Mário Nunes no comando técnico do Cova da Piedade. O técnico, de 55 anos, era um dos nomes na agenda da SAD, a par de Bruno Ribeiro, mas acabou por ganhar a ‘corrida’ ao setubalense, que se encontra ao serviço do Moura, no Campeonato de Portugal.





Sem clube desde que abandonou o comando técnico do Varzim, após a sexta jornada da Liga Sabseg, Miguel Leal aceitou o convite do Cova da Piedade para regressar ao clube, apurouO técnico regressa, desta forma, à margem sul do Tejo, onde foi bem-sucedido na missão de segurar os ‘grenás’ na 2.ª Liga em 2018/19, conseguindo sete vitórias em 17 encontros desde que assumiu a liderança da equipa, em janeiro.É o terceiro treinador oficial dos piedenses nesta época, que se iniciou com António Pereira, técnico que abandonou em dezembro por motivos de saúde, antes de Ricardo Aires fazer, interinamente, a transição para Mário Nunes.