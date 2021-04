Miguel Leal: «Este pontinho pode valer ouro para nós»

Segundo jogo de Miguel Leal no regresso ao comando técnico do Cova da Piedade e segunda partida sem perder. Depois da vitória no Seixal frente ao Benfica B, um empate em Santa Maria da Feira alcançado já no período de compensação através de uma grande penalidade.





O treinador disse, por isso, sentir-se "feliz" pela forma como a sua equipa somou este ponto, apesar do objetivo passar sempre por vencer: "sinto-me feliz. A nossa ambição é sempre ganhar, mas, mediante o que se passou, acho que temos de estar felizes. A sorte esteve do nosso lado"."Encontramos um adversário forte, que teve algum domínio do jogo, mas que não criou grandes oportunidades. Até, se calhar, as duas melhores [oportunidades] foram nossas na primeira parte, mas o domínio foi quase sempre do Feirense. Nós não soubemos gerir a posse de bola, perdemos a bola muito fácil e estivemos algo desligados no processo ofensivo. Mas defensivamente estivemos bastante bem e acho que a equipa também merecia este prémio", analisou assim Miguel Leal o jogo e a postura dos seus comandados em campo."Esta equipa tem respondido muito bem e tenho, mais uma vez, de dar os parabéns aos meus jogadores por eles continuarem a lutar porque isto é uma luta. E diria, finalmente, que este pontinho pode valer ouro para nós", deixou o agradecimento aos seus jogadores pelo trabalho realizado.Por fim, Miguel Leal desejou as maiores felicidades a Rui Ferreira por este seu início de carreira na 2ª liga: "Queria deixar uma palavra de incentivo ao Rui [Ferreira] e as maiores felicidades".