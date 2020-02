Robson ausente do Cova da Piedade até ao final da época

O médio Robson estará ausente das opções do Cova da Piedade até ao final da época, depois de exames complementares realizados hoje pelo clube da 2ª Liga terem revelado uma rotura parcial do tendão quadricipital.

O brasileiro lesionou-se no decorrer do encontro com o Mafra, da 18.ª jornada, em 26 de janeiro, mas apenas agora foi possível apurar a extensão total da lesão contraída na perna esquerda, segundo adiantou à Lusa uma fonte oficial do clube da margem sul do Tejo.

O jogador de ascendência japonesa regressou esta época aos piedenses, participando em 13 encontros, depois de um ano de empréstimo ao Eastern, de Hong Kong, tendo mesmo assumido o estatuto de capitão após a chegada do técnico João Alves ao clube.