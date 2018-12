Rodrigo Martins desperta interesse na 1.ª Liga

O avançado Rodrigo Martins, do Cova da Piedade, está a chamar à atenção de vários clubes do principal campeonato nacional. As exibições do jogador, de 20 anos, têm sido seguidas por Belenenses, Marítimo e Nacional e na calha está mesmo uma transferência no mercado de janeiro, caso algum dos clubes chegue a acordo com a direção piedense.Rodrigo Martins, que soma 14 jogos e 1 golo pelo Cova da Piedade, tem mais dois anos de contrato com o clube, razão pela qual a direção tem manifestado a intenção de rever as suas condições. O jogador soma ainda passagens pelos escalões de formação de Estoril e Loures.