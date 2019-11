SAD do Cova da Piedade garante ter permissão para painéis retirados pelo clube

A SAD do Cova da Piedade garantiu esta sexta-feira ter permissão da Câmara Municipal de Almada (CMA) para manter a "tempo inteiro" os painéis publicitários que foram na quinta-feira alegadamente retirados do Estádio Municipal José Martins Vieira pelo clube.





Os vários painéis publicitários, que foram colocados no recinto municipal aquando da receção ao Benfica, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, terão sido removidos "a mando do presidente do clube" e sem o conhecimento da SAD, segundo um comunicado emitido pela administração.

O texto acrescenta que a CMA terá autorizado a permanência desses elementos, assim como a colocação de novos painéis no interior do recinto, e acusa o presidente do clube, Paulo Veiga, de ter ocultado essa permissão ao longo de três anos e meio e de ter mesmo dito que tal seria "proibido" pelo acordo de concessão do equipamento municipal ao clube.