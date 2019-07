SAD do Cova da Piedade nega dívidas ao clube e remete decisão para o tribunal

A SAD do Cova da Piedade garantiu esta sexta-feira que "não deve nada ao clube" da 2.ª Liga portuguesa e apelou a que este "deixe os tribunais decidirem" o diferendo que opõe ambas as partes.Contactado pela Lusa, o diretor geral da SAD, Edgar Rodrigues, apelidou de "chantagem" o comunicado emitido pelo emblema da margem sul do Tejo, onde reclama uma dívida de quase 750 mil euros, e garantiu que a SAD "pagará tudo o que o tribunal decidir" que tem de pagar."Houve um acordo em abril onde ambas as partes se comprometeram a não extremar posições, mas não foi isso que o clube fez ao fechar as portas do estádio com correntes e cadeados. A SAD pagará tudo, mas só se o tribunal assim o decidir", sublinhou o dirigente.Edgar Rodrigues questionou ainda porque o clube votou contra as contas que vem agora dizer que confirmam a dívida da SAD e apelou a que "parem de atirar poeira" para os sócios e "deixem a equipa treinar" nas instalações do clube.Questionado sobre onde irá o Cova da Piedade disputar os jogos da II Liga, no caso de não haver um entendimento antes do primeiro jogo oficial em casa, em 18 de agosto, Edgar Rodrigues lembrou que o Estádio José Martins Vieira é o "único licenciado pela Liga"."O facto de não termos indicado qualquer estádio alternativo mostra que estamos de boa fé e não é nossa intenção ir para qualquer outro lugar", concluiu o diretor geral.O Cova da Piedade garantiu hoje que tem a receber quase 750 mil euros da SAD, valor que diz ter sido aprovado na última assembleia geral de acionistas.Através de um comunicado aos sócios, assinado por todos os órgãos sociais, o clube da margem sul do Tejo refere que a aprovação de contas da SAD reconhece "uma dívida ao CDCP" de mais de 192 mil euros, além de outras verbas referentes a subsídios da FPF (metade de cerca de 287 mil euros) e mais de 400 mil euros sobre vendas de jogadores.O Cova da Piedade explicou ainda que votou contra este relatório de contas porque, "apesar de deter 10% da SAD, tem sido constantemente afastado da gestão da mesma" por motivos que "desconhece".