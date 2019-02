SAD nega dívida de 190 mil

A SAD do Cova da Piedade negou ontem de forma categórica a existência de uma dívida de 190 mil euros ao clube. O principal acionista da SAD, o chinês Kuong Chun Long, considerou mesmo que a criação de uma comissão para negociar com os acionistas, sugerida pela direção do clube, deve ser encarada como um "ultimato" para a cobrança de "uma dívida que não existe" e propôs a realização de um encontro, em que estejam presentes o tesoureiro e o presidente do clube, para que todos os documentos possam ser colocados sobre a mesa e todas as dúvidas cabalmente esclarecidas. A existência de seis meses de quotas em atraso foi assumida por Long. Por esquecimento.

Durante o encontro, que contou com a presença de cerca de duas dezenas de associados, foi feita ainda referência, por Edgar Rodrigues, ao bloqueio pelo clube, durante um ano e sete meses, de verbas pagas pela Liga, o que, por si só, criou dificuldades à sociedade que gere os destinos do futebol do Cova da Piedade.

A sessão de esclarecimento ainda decorria à hora de fecho desta edição.