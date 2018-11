Saídas ditadas pela restruturação

Quase dois meses depois da chegada de Edgar Rodrigues, a SAD do Cova da Piedade continua a sofrer uma profunda restruturação que visa implementar uma organização condizente com as competições profissionais. O processo é confirmado pelo próprio diretor desportivo, no seguimento da saída do diretor de comunicação António Tavares.

"Foi uma decisão da administração, como outras que têm sido tomadas. Não sou eu quem toma esse tipo de decisões", garantiu-nos Edgar Rodrigues, confrontado com as acusações de Tavares, que o acusou de estar "a afastar quem quer que lhe possa fazer frente, ter comportamentos pouco éticos para com funcionários e ser responsável pelo ambiente de mal-estar na SAD, cuja relação com o clube está cada vez mais complicada".

Surpreendido, Rodrigues assinalou que "inclusivamente, clube e SAD chegaram a acordo para a entrega do processo de certificação em conjunto" e que "o próprio Tavares anunciou, em meados do mês que ontem terminou, que iria abandonar por falta de motivação".

"A SAD necessita de alguém nessas funções a tempo inteiro, algo para que António Tavares não tinha disponibilidade", explicou o diretor desportivo, em declarações a Record.