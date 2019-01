Stanley é reforço para o ataque

Apresentado Miguel Leal como novo treinador do Cova da Piedade, a concentração da SAD dos piedenses passa agora pelo reforço do plantel em pleno mercado de inverno. Ao que Record apurou, o avançado nigeriano Stanley rescindiu com o Varzim e prepara-se para prosseguir a sua carreira na Cova da Piedade.

O nigeriano, de 28 anos, foi peça importante dos varzinistas na primeira parte da temporada, onde marcou quatro golos em 18 jogos. Stanley conta também com passagem pelo Portimonense. No seu novo clube, concorrerá com Hugo Firmino, Yero, Ronaldo Tavares e Dieguinho por um lugar na frente de ataque.