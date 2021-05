Thabo Cele convocado para a seleção sub-23 da África do Sul

A boa temporada protagonizada por Thabo Cele foi premiada e o médio do Cova da Piedade foi chamado pela seleção sub-23 da África do Sul para um torneio de preparação com vista aos Jogos Olímpicos.





A comitiva sul-africana arranca rumo aos Emirados Árabes Unidos no dia 30 de maio e é lá que vai realizar três jogos: o primeiro contra o Brasil, no dia 5 de junho, o segundo contra a Coreia do Sul, a 8, e o último frente à Argentina, no dia 11.A concentração termina no dia 13. Posteriormente, serão revelados os convocados para o torneio olímpico, sendo que Thabo Cele tem boas hipóteses de integrar a lista final.Nos 32 jogos realizados no Cova da Piedade, o médio fez três golos e duas assistências.