Todo o plantel do Cova da Piedade está em isolamento a um dia do jogo com o Estoril

Todo o plantel do Cova da Piedade foi colocado em isolamento, depois de terem sido detetados pelo menos 18 casos positivos de Covid-19 na estrutura do clube da Segunda Liga. A informação foi prestada pelos piedenses à Liga, algo que coloca em sério risco a realização do encontro de sexta-feira diante do Estoril, marcado para as 18h30.





Na nota enviada à Liga, o Cova da Piedade defende que a ausência nesta partida se deverá a um "caso de força maior", por "se tratar de uma alteração brutal de circunstâncias, de todo imprevisíveis e não imputáveis à conduta deste clube, que possui um plantel de 28 jogadores inscritos", pelo que a sanção de derrota prevista pelos regulamentos pela falta de comparência não deve ser aplicada.Por outro lado, o Cova da Piedade refere que a aplicação da punição de derrota provocaria dois cenários: "o incentivo à prática do crime de propagação de doença (contagiosa), que como tal é previsto e punido com pena de prisão de um a oito anos", mas também a possibilidade de esta punição ser aplicada por mais dois jogos, visto que todo o plantel terá também de falhar os encontros posteriores por ter de cumprir confinamento de pelo menos dez dias.O clube de Almada aproveita para lembrar o tratamento dado ao Sporting-Gil Vicente da primeira jornada da Liga NOS, que foi adiado para esta semana também devido aos vários casos de Covid-19 nos dois clubes, pedindo que o mesmo seja feito em relação a encontro.