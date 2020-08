Wilson Kenidy por uma época no Cova da Piedade

Wilson Kenidy é reforço do Cova da Piedade. O extremo, de 27 anos, estava a treinar com o plantel orientado por Toni Pereira e foi convidado a assinar contrato por uma época, ligação que ficou oficializada na sexta-feira.

O clube da margem sul do Tejo fica assim com mais uma opção para os dois lados do ataque pois o luso-angolano pode alinhar em ambas as faixas. Na última época, Wilson Kenidy fez 30 jogos e seis golos pelo Casa Pia mas acabou a ligação aos gansos e ficou livre para mudar de clube.