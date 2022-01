Leandro Silva rescinde com Mafra e é reforço do Varzim

O Varzim oficializou esta segunda-feira o seu primeiro reforço de inverno e a primeira desde que Pedro Miguel assumiu o comando técnico da equipa, após a saída de António Barbosa. Trata-se de Leandro Silva, jogador de 26 anos, terminou a sua ligação ao Mafra, onde estava desde o início da época.Nos poveiros, o lateral-direito vai reencontrar-se com Pedro Miguel, que já o tinha orientado durante as duas épocas que passou na UD Oliveirense, em 2019/20 e 2020/21. Antes disso, o português passou pelo Carregosense, Sanjoanense. Gafanha, Lusitano VRSA, Anadia, Felgueiras 1932 e Cesarense. Esta época, levava nove jogos e uma assistência pelo Mafra.Curiosamente, a última partida de Leandro Silva pela turma orientada por Ricardo Sousa foi precisamente contra o seu novo clube, no sábado, no empate a zeros entre Mafra e Varzim.