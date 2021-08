Vilafranquense-Penafiel, 0-1: Golo ao cair do pano garante triunfo da equipa visitante

Um grande golo de João Amorim permitiu ao Penafiel garantir esta segunda-feira o primeiro triunfo na 2ª Liga, por 1-0, em casa do Vilafranquense, em jogo da primeira jornada.

Aos 89 minutos, à entrada da área, o médio desferiu um potente remate ao canto inferior direito, sem hipóteses para Luís Ribeiro.

A partida foi muito equilibrada, com uma primeira parte pautada pela contenção de parte a parte, com as melhores situações a surgirem já perto do intervalo. Aos 39 minutos, Leo atira com algum perigo à baliza de Caio Secco, com a formação do Penafiel a responder já em cima do minuto 45, com um remate de Feliz a colocar de sobreaviso o guarda-redes do Vilafranquense.

Ao intervalo, Pedro Ribeiro fez entrar Bruno César, Ronaldo Tavares e David Caiado, para tentar forçar o ataque, mas foi o avançado Sangaré, que entrou aos 52 minutos na equipa do Vilafranquense, que agitou a partida, com dois lances de perigo a assustarem os forasteiros.

Depois, foi Wagner a surgir em boa posição, valendo o corte arriscado de Edson Farias.

A resposta dos durienses surgiu aos 72 minutos, com Ronaldo Tavares a aproveitar um centro de Edson Farias à direita do ataque e a cabecear junto ao poste direito da baliza do Vilafranquense.

Contudo, o momento-chave do encontro estava reservado para os derradeiros minutos. João Amorim aproveitou um ressalto à entrada da área e fez um golo de belo efeito, que acabaria por garantir os três pontos para o FC Penafiel, e sentenciar uma reta final em que o FC Penafiel mostrou mais capacidade para lutar pelos três pontos.

O Vilafranquense ainda tentou chegar ao empate por intermédio de Idrissa Dioh, já na compensação, que obrigou Caio Secco a uma grande intervenção, com a bola a ressaltar para o poste da baliza do Penafiel.

O Penafiel estreou-se assim no campeonato com um triunfo arrancado a ferros, enquanto o Vilafranquense deixou fugir um ponto no primeiro jogo em casa emprestada, em Rio Maior.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Penafiel, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, João Amorim, 89 minutos.

Equipas:

Vilafranquense: Luís Ribeiro, Bruno Sousa, Bernardo Martins, Nuno Rodrigues, Prince Mendy, Edu Machado, Leonardo Cordeiro (Sangaré, 54), Eric Veiga, Wagner (André Dias, 76), Simão Jr. (Deyvison, 78), Idrissa Dioh.

(Suplentes: Adriano Facchini, Bruno Rafael, Deyvison, José Varela, Sangaré, Yohan Miranda, Umaro Baldé, Belkheir, André Dias).

Treinador: Carlos Pinto.

Penafiel: Caio Secco, Silvério, Zé Valente (David Caiado, 46), Edson Farias, Capela, Rui Pedro (Bruno César, 46) Simão, Roberto (Lucas Tagliapietra, 90+1), João Amorim, Feliz Vaz (Ruca, 85), Robinho (Ronaldo Tavares, 46).

(Suplentes: (Filipe Ferreira, Vitinha, Lucas Tagliapietra, Ruca, Leandro Teixeira, David Caiado, Ronaldo Tavares, Bruno César, Pedro Soares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Leonardo (16), Zé Valente (27), Rui Pedro (35), Edu Machado (52), Edson Farias (82), Capela (82), Idrissa Dioh (84).

Assistência: cerca de 350 espectadores.