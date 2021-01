Boa tarde! Dia de Clássico, ainda que entre as formações secundárias de FC Porto e Benfica, na Liga Sabseg. O FC Porto B recebe o Benfica B em jogo a contar para a 17.ª jornada da prova, num duelo que colocará frente a frente duas formações que têm vindo a desempenhar uma temporada algo atribulada.





À entrada para esta ronda, o FC Porto B posiciona-se no 17.º e penúltimo lugar da tabela classificativa, com 12 pontos, fruto de três vitórias, três empates e dez derrotas, enquanto que o Benfica B encontra-se no 11.º posto, com 18 pontos, após somar cinco triunfos, três empates e oito derrotas para o campeonato.Em clássicos entre as duas equipas 'B', de notar o equilíbrio entre as duas formações. Até ao momento, em 15 jogos disputados, dragões e águias venceram em cinco ocasiões, empataram por cinco vezes e perderam... cinco jogos.Na antevisão ao encontro, Nélson Veríssimo não escondeu que espera uma grande partida entre as duas equipas. "Nestes jogos a classificação não interessa nada, nem temos de olhar para aí! Estamos preparados para esse grau de dificuldade acrescido por ser um jogo contra o FC Porto B e fora. São duas equipas com perspetivas de jogo e objetivos diferentes das restantes equipas da 2ª Liga e, por isso, julgo que tem tudo para ser um bom jogo. Dentro do que são as nossas características e perfil, vamos ao Porto tentar a vitória," referiu o técnico, à BTV.Já o FC Porto B, em zona de descida, está, nas palavras de Tiago Matos, confiante de que virão "dias melhores". "Não podemos perder a fé. Se continuarmos a trabalhar acredito que vamos ganhar."