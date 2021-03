O FC Porto B venceu esta segunda-feira em casa do Mafra, por 4-0, em jogo da 26.ª jornada da 2.ª Liga que os dragões dominaram por completo e lhes permite abandonar o último lugar da classificação.





A equipa B portista colocou-se em vantagem, por Evanilson, aos 19 minutos. Carraça, num livre direto, ampliou a vantagem, aos 22', e Dani Loader, aos 40', fechou o resultado na primeira parte. Já na reta final do encontro, aos 87', Rodrigo Conceição fechou a contagem em 4-0.Veja os golos aqui Sem perder há seis jogos e com duas vitórias seguidas, com este triunfo, o FC Porto abandona o último lugar da classificação da 2.ª Liga, com 24 pontos, onde está agora a Oliveirense, subindo ao 15.º lugar, com os mesmos pontos de Vilafranquense (16.º) e Varzim (17.º).Já o Mafra, que não perdia em casa desde janeiro, somou a terceira derrota da época no Municipal de Mafra e a 11.ª na prova, na qual soma 33 pontos e ocupa o 10.º lugar.O Mafra dispôs da primeira ocasião para inaugurar o marcador logo nos instantes iniciais. Uma bola nas costas da defesa portista deixou Gustavo Moura na cara de Ricardo Silva, mas o guarda-redes 'azul e branco' levou a melhor e, com uma mancha irrepreensível, impediu o primeiro golo.Nos minutos seguintes, o FC Porto 'virou' o jogo a seu favor, assumiu a iniciativa e a facilidade com que explorava o flanco direito deu frutos ao minuto 19, com o primeiro golo do jogo: Malang Sarr abriu na direita, Rodrigo Conceição tirou um cruzamento teleguiado e o brasileiro Evanilson apareceu no coração da área a finalizar de cabeça, num remate imparável.O Mafra ainda estava a tentar perceber como ia responder à desvantagem quando a equipa de António Folha fez o 2-0, num livre de Carraça que enganou toda a gente.Ainda distante da baliza saloia, o lateral do FC Porto B cobrou o livre de forma direta e fez a bola entrar entre o guarda-redes e o poste, deixando Carlos Henriques 'mal na fotografia'.Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição, treinador da equipa principal do FC Porto, teve uma primeira parte de grande nível e foi ele que voltou a assistir Dani Loader para o terceiro golo dos 'dragões'.Já depois de os mafrenses terem desperdiçado duas boas ocasiões para reduzirem a desvantagem, o extremo foi mais eficaz e, depois de 'roubar' a bola à defesa do Mafra, cruzou tenso para o avançado inglês, que só teve de encostar para o 3-0 no Municipal de Mafra.Com o jogo praticamente resolvido nos primeiros 45 minutos, o FC Porto entrou no segundo tempo mais expectante. Ainda assim, Evanilson foi o primeiro a mostrar serviço, num remate forte no lado esquerdo e que só não deu golo porque Carlos Henriques, desta feita, se opôs com uma grande defesa.Certamente por saber que tinha poucas possibilidades de voltar a entrar na discussão do jogo, o Mafra surgiu pouco organizado em campo, e a melhor ocasião para reduzir apareceu ao minuto 64, num lance em que Ismael lançou Gustavo Moura pela esquerda, o brasileiro assistiu Edi Semedo na área, mas o avançado desperdiçou com a baliza à sua mercê.Com o Mafra a definhar, foi o FC Porto a voltar a brilhar: Dani Loader ameaçou, num lance genial em que fez a bola embater no poste, e Rodrigo Conceição 'carimbou' o resultado final e uma grande exibição ao marcar o 4-0.Encostado ao flanco direito, o extremo decidiu partir para a baliza, deixou para trás dois defesas do Mafra e só parou depois de picar a bola por cima de Carlos Henriques.0-3.0-1, Evanilson, 19 minutos.0-2, Carraça, 22'.0-3, Dani Loader, 40'.0-4, Rodrigo Conceição, 87'.Carlos Henriques, Nuno Campos, Miguel Lourenço, Pedro Barcelos (Gui Ferreira, 46), Bruno Silva, João Miguel, Carlos Daniel, Ismael (Kaká, 67), Andrézinho (Okitokandjo, 59), Rodrigo Martins (Edi Semedo, 58) e Moura (Lee, 74).Suplentes: Filipe Neves, João Cunha, Okitokandjo, Gui Ferreira, Kaká, Lee, Wenderson, Tomás Domingos e Edi Semedo.Treinador: Filipe Cândido.Ricardo Silva, Carraça, João Marcelo, Malang Sarr, Tiago Matos (Pedro Justiniano, 88), Rodrigo Conceição, Bernardo Folha (Gonçalo Borges, 82), Rodrigo Valente (Rafael Pereira, 77), Romário Baró, Evanilson (Mor N'diaye, 81) e Dani Loader (Igor Cássio, 88).Suplentes: Ivan Cardoso, Johan Gómez, Mor N'diaye, Rafael Pereira, Gonçalo Borges, Rodrigo Pinheiro, Pedro Justiniano, Carlos Gabriel e Igor Cássio).Treinador: António Folha .André Narciso (AF Setúbal).Cartão amarelo para Pedro Barcelos (21'), Ismael (35'), João Marcelo (45'), Nuno Campos (55'), Ricardo Silva (72') e Carlos Daniel (80').Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.