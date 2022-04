Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Ac. Viseu-FC Porto, 1-1: igualdade com sinal vermelho Zé Pedro, de penálti, corrigiu erro de Meixedo, num encontro com pouca baliza





• Foto: Nuno André Ferreira