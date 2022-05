Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Leixões-Nacional, 0-1: José Gomes foi ao Mar pescar três pontos Com este resultado, a formação insular fica a um ponto do 4º lugar, ocupado pelo Feirense





• Foto: Site oficial do CD Nacional