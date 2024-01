E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional regressou às vitórias após vencer este domingo em casa o Torreense, por 2-1, com um golo 'salvador' de José Gomes nos descontos da partida da 19.ª jornada da Liga SABSEG.

Os alvinegros (terceiros) não acusaram a pressão após as vitórias de Santa Clara e AVS, mais diretos adversários na luta pela subida, ao passo que a 'turma' da zona Oeste fica no sétimo lugar, à condição, à espera de ver o que fazem Académico de Viseu e Benfica B.

A equipa madeirense entrou melhor e quase marcou à passagem do quarto de hora de jogo. Em iniciativa individual pelo centro do terreno, Luís Esteves atirou para grande intervenção de Vagner, à entrada da grande área.

O aviso estava dado e foi consumado poucos minutos depois, por intermédio de Gustavo Silva, que inaugurou o marcador. O extremo brasileiro surgiu em posição privilegiada no coração da área e atirou sem hipóteses.

A partida entrou numa toada de parada e resposta, mas foram os nacionalistas que mais saíram penalizados pela falta de eficácia, nomeadamente Witi, aos 24 minutos, e Gustavo Silva, aos 27: o moçambicano atirou à trave quando tinha tudo para fazer o 2-0 e o segundo aqueceu as luvas de Vagner.

Perto do intervalo, a formação de Torres Vedras conseguiu transformar o inconformismo em oportunidades claras. Aos 40 minutos, Renteria, em primeira instância, e Welthon, na recarga, de cabeça, fizeram Lucas França brilhar e por pouco não fizeram o empate.

Porém, logo na jogada seguinte, o mesmo Welthon voltou a estar em evidência quando deixou Benny na cara do golo, com o médio a não desperdiçar e a deixar tudo igual antes do descanso.

No reatamento, as duas equipas vieram com a ambição de conseguir os três pontos, mas foi o conjunto orientado por Tiago Margarido que foi mais feliz, já quando nada o fazia prever.

A melhor situação de perigo até pertenceu aos visitantes, por intermédio de Benny (71 minutos), mas o centrocampista perdeu a oportunidade de ser herói quando atirou por cima da barra, num lance onde podia ter feito bem melhor.

Quando já se faziam contas à distribuição de pontos, um canto teleguiado cobrado por Rúben Macedo encontrou a cabeça de José Gomes que, ainda dentro dos cinco minutos concedidos pelo árbitro, colocou o Estádio da Madeira em delírio, naquele que foi o regresso dos insulares às vitórias após cinco jogos.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Torreense, 2-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Gustavo Silva, 23 minutos.

1-1, Benny, 41'.

2-1, José Gomes, 90'+2.

Equipas:

- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor, Jordi Pola, José Gomes, Danilovic, Luís Esteves (Francisco Gonçalves, 90'+5) Carlos Daniel (Jota, 84'), Gustavo Silva (Rúben Macedo, 78'), Witi (Dudu Teodora, 84'), e Chucho Ramírez (Sérgio Marakis, 90'+5).

(Suplentes: Rui Encarnação, André Martins Sousa, Francisco Gonçalves, Diga, Rúben Macedo, Jota, Sérgio Marakis e Dudu Teodora).

Treinador: Tiago Margarido.

- Torreense: Vagner, Joãozinho, João Afonso, Neneco Rentería (André Rodrigues, 63'), Benny (Patrick, 80'), Balanta, Danit Bolt, Lucas Silva (Guzmán, 63'), D'Albert, Jorge Correa (Keffel, 63'), e Welthon (Paulinho, 46').

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Keffel, David Tavares, André Rodrigues, Guzmán, Jonathan Arriba, Patrick, Pipe Gomez e Paulinho).

Treinador: Tulipa.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Welthon (31'), Joãozinho (64'), Luís Esteves (68'), Vagner (85') e Lucas França (90'+6).

Assistência: 1.421 espectadores.