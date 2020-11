A crónica do Penafiel-Chaves, 1-0: durienses asseguram três pontos já perto do final

Um golo de Wagner, aos 89 minutos, garantiu esta segunda-feira ao Penafiel a vitória na receção ao candidato à subida Chaves, por 1-0, em jogo da 9.ª jornada da 2.ª Liga de futebol.

Os penafidelenses resistiram à melhor primeira parte dos transmontanos e reagiram na segunda, conseguindo fazer a diferença no resultado num lance de contra-ataque envolvendo dois elementos que tinham saído do banco de suplentes: Ronaldo Tavares conduziu a bola e fez a assistência para o ex-flaviense Wagner marcar, na pequena área.

Com este triunfo, o que já não acontecia para o campeonato desde a vitória caseira diante do líder Mafra, por 1-0, em 02 de outubro, o Penafiel subiu ao 7.º lugar com os mesmos 14 pontos do Sporting da Covilhã, a um do Chaves, que mantém 15 e desperdiçou a possibilidade de ascender ao 3.º lugar.

Os flavienses foram mais dominadores na primeira parte e dispuseram de algumas situações para marcar: João Reis acertou no poste aos sete minutos, na cobrança de um livre direto, Nuno Coelho ainda marcou aos 11, mas o lance seria anulado por falta nas costas de um defesa adversário.

O Penafiel tinha dificuldade em ter bola e voltou a passar por aflições aos 29 minutos, num chapéu de Roberto, e, já perto do intervalo, aos 43, foi João Reis a testar os reflexos do guarda-redes Luís Ribeiro.

A história do jogo mudou no segundo tempo, a partir de uma alteração aparentemente conservadora por parte do técnico do Penafiel, ao trocar um avançado (Mateus) por um médio (Vasco Braga), mas, com esta mudança, melhorou a posse e condução da bola e começou a acercar-se da baliza do Chaves, ganhando alguns livres para Bruno César à entrada da área.

Gustavo Henrique deixou o aviso, aos 47 minutos, e, já perto do fim, a equipa penafidelense materializou mesmo a ameaça, num contra-ataque selado por Wagner.





Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Desportivo de Chaves, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador: 1-0, Wagner, 89 minutos.





Equipas:

- Penafiel: Luís Ribeiro, Vini, David Santos, Paulo Henrique, Vitinha (João Amorim, 90+4), Júnior Franco, Simãozinho, Ludovic (Pedro Soares, 90+3), Bruno César (Wagner, 84), Gustavo Henrique (Ronaldo Tavares, 66) e Mateus (Vasco Braga, 46).

(Suplentes: Emanuel Novo, Cassiano, João Amorim, Rafa Sousa, Vasco Braga, Pedro Prazeres, Wagner, Ronaldo Tavares e Pedro Soares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Chaves: Paulo Victor, João Correia, Luís Rocha, Bura, José Gomes, Batxi (Niltinho, 75), Nuno Coelho, Luís Silva (Raphael Guzzo, 84), João Reis (Benny, 85), Roberto (Juninho, 66) e Guedes.

(Suplentes: Ricardo Moura, Rafael Viegas, Kevin Pina, Benny, Raphael Guzzo, Niltinho, Juninho, Wellington e Nicolas).

Treinador: Carlos Pinto.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Roberto (27), Nuno Coelho (31), Ludovic (33), João Reis (40), Vasco Braga (60), Bura (79), Luís Silva (80), Júnior Franco (90+1) e Niltinho (90+6).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.