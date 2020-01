Abel Camará agarrou a titularidade

Chegou há menos de um mês a Santa Maria da Feira e não demorou a convencer Filipe Rocha. Abel Camará foi titular nos últimos dois jogos, ante Benfica B e Farense.





O internacional guineense jogou sobre o flanco esquerdo do ataque fogaceiro e, para além da sua versatilidade, tem para dar à equipa e ao sector ofensivo a sua experiência. Frente a encarnados e algarvios, Camará contabilizou quatro remates, cinco cruzamentos e oito dribles, para além de 76% de eficácia no capítulo do passe.Em época de regresso a Portugal e à 2ª Liga, não se pode esquecer que Abel Camará tem amealhados 87 jogos na 1ª Liga e oito na Liga Europa, ao longo do seu trajeto futebolístico.