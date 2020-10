Ac. Viseu-Académica, 0-0: nulo com 200 adeptos nas bancadas

Ac. Viseu e Académica empataram esta quinta-feira sem golos, em jogo em atraso da primeira jornada da Segunda Liga, em mais um teste da Liga para a retoma do público aos estádios das competições profissionais.

As duas equipas ficaram limitadas na utilização de vários atletas que não estavam inscritos à data de 12 de setembro, data inicial do jogo, mas que foi adiado devido a três casos de covid-19 no plantel do Académico de Viseu.

Num jogo sem grandes motivos de interesse, com muitos passes errados, de parte a parte, o primeiro lance de perigo apenas aos 17 minutos, com Zouridine a escapar aos centrais do Académico, a ficar só com Janota pela frente, mas o guarda-redes dos viseenses a fazer uma grande defesa.

A resposta dos comandados de Sérgio Boris aconteceu aos 20 minutos, de bola parada, com um livre de Luisinho a fazer a bola passar muito perto do poste da baliza de Mika.

Aos 32 minutos, a melhor oportunidade da primeira parte com Fabinho, na cobrança de um livre, a acertar no poste da baliza viseense.

A grande oportunidade dos viseenses aconteceu aos 42 minutos. Depois de uma falha defensiva dos 'estudantes,' Yuri isolou Luisinho, mas Bruno Teles, muito rápido, cortou numa altura que o extremo viseense se preparava para rematar só com Mika pela frente.

O jogo manteve-se sem grandes motivos até aos 73 minutos, quando Joel rematou de primeira, após um cruzamento de Jorge Miguel na esquerda, com a bola a embater na barra da baliza dos 'estudantes'.

O Académico de Viseu continua sem ganhar e somou o terceiro empate em cinco jogos, mantendo-se na cauda da tabela da Segunda Liga, com os mesmos três pontos do Leixões, enquanto a Académica subiu ao sétimo, com oito pontos.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, Viseu.

Ac. Viseu-Académica, 0-0

Equipas:

- Ac. Viseu: Ricardo Janota, Joel, João Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Fernando Ferreira, Diogo Santos (André Carvalhas, 46), Zimbabwe (Bruno Loureiro, 77, Bruninho, 80), Luisinho, Yuri Araújo e João Vasco (Carter, 61).

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Rafael, Fábio Santos, Carter, André Carvalhas, Bruninho, Romy, Joel, Bruno Loureiro e Filipe).

Treinador: Sérgio Boris.

- Académica: Mika, Traquina, Rafael Vieira, Silvério, Bruno Teles, Dias, Fabinho, Fábio Viana, Mimito, Bouldini (Rafael Furtado, 62) e Zouridine (Pinto, 88).

(Suplentes: Daniel Azevedo, Peixoto, Pinto, Dani, Xavi, Diogo Pereira, Rafael Furtado).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Bruno Rebocho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dias (74).

Assistência: Cerca de 200 espetadores.