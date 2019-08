Ac. Viseu-Académica, 0-0: Nulo em jogo muito repartido

Ac. Viseu e Académica empataram este sábado no jogo de abertura da segunda jornada da 2.ª Liga, numa partida sem golos, mas com duas bolas nos postes da baliza da Briosa.Numa manhã muito quente na cidade de Viseu e com mais de um milhar de espectadores nas bancadas a assistir ao jogo, a primeira parte ficou marcada pelo pouco trabalho que os guarda-redes Ricardo Janota e Tiago Pereira tiveram, num embate muito repartido no meio-campo e sem situações de perigo junto das balizas.A segunda parte foi diferente, com o Ac. Viseu a entrar dominador e a enviar duas bolas ao poste da baliza de Tiago Pereira, primeiro por Kelvin Medina, aos 55 minutos, num remate cruzado e, pouco depois, aos 58, Zimbabwe cabeceou à base do poste direito.César Peixoto sentiu o perigo e reforçou o seu setor dianteiro, com Djousse e Marcos Gomes, e os estudantes não só equilibraram o jogo como, em especial nos últimos 20 minutos, jogaram mais perto da baliza viseense. A grande oportunidade da Académica surgiu aos 86, num cabeceamento de André Claro a obrigar Ricardo Janota a uma grande defesa.: Ricardo Janota, Tiago Almeida, André Pica, Kelvin Medina, Jorge Miguel, Fernando Ferreira (Latyr, 81), João Oliveira, Zimbabwe, Bruno Loureiro, Bruninho e Carter (Lucas, 93).: Ricardo Fernandes, Edgar Abreu, Vieirinha, Mathaus, Lucas e Latyr).: Tiago Pereira, Mike, Zé Castro, Arghus (Silvério, 75), Mauro Cerqueira, Leandro, Ricardo Dias (Marcos Gomes, 61), Barnes Osei, Ki (Djousse, 58), André Claro e Chaby.: Daniel Azevedo, Silvério, Hugo Almeida, Traquina, Marcos Gomes, Djousse e Yuri Matias).: César Peixoto.: Iancu Vasilica (AF Vila Real).: cartão amarelo para Kevin Medina (07), Ricardo Dias (26) e Tiago Pereira (90+3).: cerca de 1.200 espectadores.