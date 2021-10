Ac. Viseu-Académica, 1-0: Clássico das Beiras acentua crise da Briosa

O Académico de Viseu alcançou o terceiro jogo invicto consecutivo na Liga Sabseg, ao vencer a Académica, por 1-0, no clássico das Beiras da sétima jornada, agudizando a crise de resultados da Briosa.

No Estádio Municipal de Aveiro, onde os viriatos têm jogado esta época como visitado, devido às obras de requalificação do Fontelo, um golo do ganês Paul Ayongo, de pénalti, aos 31 minutos, valeu a subida provisória ao sétimo lugar, com 10 pontos.

Já o conjunto de Coimbra, com João Carlos Pereira de regresso pela terceira vez ao comando técnico, permanece no 18.º e último posto, com apenas dois pontos e sem vitórias, vivendo o pior arranque desde o regresso ao escalão secundário, em 2016/17.

Pressionada na fuga à zona de descida, a Briosa assumiu desde cedo mais bola, ainda que o bloco recuado do adversário nem sempre deixasse acelerar a circulação, tendo João Traquina cabeceado por cima aos sete minutos, na melhor ocasião dos visitantes.

Os viriatos sentiram-se mais confortáveis na defesa depois do quarto de hora inicial e aventuraram-se no ataque aos 28 minutos, quando Mika travou um remate de Luisinho, segundos antes de Traquina, isolado por Fatai, ver um golo anulado por fora-de-jogo.

Mais feliz esteve o Académico de Viseu à meia hora, com o árbitro Artur Soares Dias a punir uma falta de Pedro Justiniano sobre João Vasco, na área, e Paul Ayongo a igualar o brasileiro Heliardo, do Varzim, na liderança dos artilheiros do segundo escalão do futebol nacional, com cinco golos.

A Académica acusou esse golpe e demorou a importunar Domen Gril, antes e depois do intervalo, fase em que Mika manteve a equipa de João Carlos Pereira em jogo, com duas defesas apertadas perante João Vasco, aos 42 minutos, e Ayongo, aos 52'.

Os pupilos de José Gomes sentiram uma ligeira reação da 'briosa' na meia hora final - cuja parca criatividade só foi disfarçada aos 64 minutos, num falhanço de João Carlos com à baliza à mercê -, mas não sofreram para segurar o segundo triunfo consecutivo.

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro, em Aveiro.

Académico de Viseu - Académica, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0 Paul Ayongo, 31 minutos (pénalti).

Equipas:

- Académico de Viseu: Domen Gril, Tiago Mesquita, Pedro Monteiro, Nuno Tomás, Luisinho (Famana Quizera, 77), Paná (Ericsson, 86), Carlos Rentería, Vítor Bruno (Igor Milioransa, 86), João Vasco, Daniel Nussbaumer (André Claro, 86) e Paul Ayongo (Fernando Ferreira, 68).

(Suplentes: Ricardo Janota, Musa Yahaya, Famana Quizera, Abdulkerim Çakar, Fernando Ferreira, André Claro, Ericson, Igor Milioransa e Lúcio Fernandes).

Treinador: José Gomes.

- Académica: Mika, João Pedro (Costinha, 76), Pedro Justiniano, Lorenzo Soares, Fábio Vianna, Ricardo Dias, Reko (Mimito, 58), Christian (Jonathan Toro, 46), Sodiq Fatai (Hugo Seco, 67), João Traquina e João Carlos.

(Suplentes: Vladimir Stojkovic, David Sualehe, Mimito, Dani, Jonathan Toro, Michel Lima, Costinha, João Tiago e Hugo Seco).

Treinador: João Carlos Pereira.

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Reko (19), Fábio Vianna (22), Pedro Justiniano (30), Nuno Tomás (37), Domen Gril (45+3), Jonathan Toro (47), Pedro Monteiro (55), João Vasco (72), Fernando Ferreira (76) e Famana Quizera (90+1).

Assistência: Cerca de 200 espectadores.