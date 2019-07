Ac. Viseu bate Feirense em jogo de preparação

O Ac. Viseu venceu ontem o Feirense, por 2-0, num jogo particular realizado no Estádio Municipal de Celorico da Beira. Os golos da vitória surgiram apenas na etapa complementar, por intermédio de Luisinho e Vieirinha, isto já depois de uma primeira metade em que os viseenses não foram felizes e na qual tardaram em criar impacto.Na verdade, os primeiros 25 minutos do encontro correram tudo menos bem à equipa liderada por Rui Borges, que para além de ver o Feirense desperdiçar três oportunidades, duas por Boupendza e uma por Ruca, viu também Caio Secco travar um penálti convertido por Luisinho, num lance que permitiu que o nulo que se verificava se mantivesse até ao descanso.Ao intervalo, os dois técnicos mexeram na equipa, mas foi Filipe Martins quem mais alterações realizou, mudando toda a equipa e lançando um onze praticamente novo. Rui Borges, em contrapartida, optou por manter algumas das peças influentes em campo e acabou por ser feliz oito minutos após o reatar do encontro, ao ver Luisinho, titular no encontro, desbloquear o nulo que se verificava até então.Posteriormente, de uma das alterações realizadas pelo técnico beirão nasceria o segundo golo, da autoria de Vieirinha, recém-entrado no encontro.O médio, que foi recentemente confirmado como reforço do Académico, marcou o segundo tento da equipa viseense, aos 73 minutos, e selou o resultado final, carimbando em definitivo o triunfo com que os beirões voltaram a casa.